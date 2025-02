Discussão familiar termina com três pessoas esfaqueadas e uma idosa ferida no DF

Uma briga entre familiares deixou três pessoas esfaqueadas e uma idosa ferida na Samambaia Norte, no Distrito Federal. Após uma discussão, um homem atacou a sua irmã de 52 anos com uma faca no ombro e pescoço, além de ferir a sobrinha e o irmão, que teve ferimentos graves no rosto e abdômen. A mãe do agressor, de 80 anos, foi atingida na cabeça por um golpe de cadeira. A Polícia Militar prendeu o autor e o conduziu à delegacia. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU.