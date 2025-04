Distribuidora de bebidas em Goiás era fachada para tráfico de drogas e tinha esquema de segurança

A Polícia Civil do Estado de Goiás desmantelou um esquema de tráfico de drogas que operava dentro de uma distribuidora de bebidas no Parque Estrela Dalva 9, em Luziânia (GO), Entorno do DF. Após denúncias anônimas, agentes encontraram porções de cocaína, dinheiro e munições.



Quatro homens foram detidos, incluindo os dois principais suspeitos: um jovem de 25 anos, responsável pela venda, e outro de 48 anos, que preparava a droga. A operação, que durou um mês, prevê pena máxima de 15 anos para os envolvidos.



