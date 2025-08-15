Distrito Federal avança na emissão da nova Carteira de Identidade

O Distrito Federal se destaca na emissão da Carteira de Identidade Nacional, com mais de 20% da população já possuindo o novo documento. A Polícia Civil organiza a emissão gratuita, e todos os cidadãos devem se adaptar até 2032. O sistema unificado busca reduzir fraudes através do reconhecimento facial.



Atualmente, cerca de 31,5 milhões de brasileiros já detêm a nova identidade. A mudança no Brasil acompanha práticas internacionais, diferindo de países como Estados Unidos e Reino Unido, que possuem sistemas mais descentralizados.



