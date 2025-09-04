Distrito Federal ganha reforço nas linhas de ônibus para comemorações de 7 de Setembro

A Secretaria de Transporte e Mobilidade anunciou reforço nas linhas de ônibus que atendem ao centro de Brasília durante as comemorações do 7 de Setembro. O DF operará com tabela horária de domingo e disponibilizará 134 ônibus extras entre as 7h e 13h. As viagens serão gratuitas com o benefício "Vai de Graça".



Haverá também aumento na frota nas linhas semi expressas e nos trajetos das regiões administrativas, como Paranoá, Itapoã, São Sebastião e outras, até a Rodoviária do Plano Piloto. Regiões como Santa Maria e Gama terão rotas alternativas devido ao fechamento do Eixão.



