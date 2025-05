Distrito Federal registra a menor taxa de homicídios em uma década

O Distrito Federal alcançou, em 2023, a menor taxa de homicídios dos últimos dez anos, de acordo com o Atlas da Violência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a redução deve-se a estratégias de análise sistemática dos dados de violência.



O levantamento do Ipea relatou 347 homicídios, resultando em uma taxa de 11 casos por 100 mil habitantes. Isso posiciona o DF como a terceira unidade federativa com menor taxa de homicídios no país, atrás apenas de São Paulo e Santa Catarina.



