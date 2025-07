Distrito Federal registra recorde de transplantes nos primeiros meses do ano

O Distrito Federal registrou um recorde no número de transplantes realizados entre janeiro e abril deste ano. Foram executados 655 procedimentos, representando um aumento de 6,5% em comparação com o mesmo período do ano passado, que teve 615 cirurgias.



No DF, podem ser transplantados coração, rim, fígado, pele, córneas e medula óssea. O sistema público brasileiro é considerado o maior do mundo nesse setor. A decisão sobre a doação deve ser comunicada à família pelo potencial doador.



