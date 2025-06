Distrito Federal registra três mortes após acidentes de trânsito no fim de semana

Três pessoas morreram em capotamentos durante o fim de semana no Distrito Federal. Na madrugada de sábado (31), Marcelo Helou Filho e Rodrigo Lopes Assis faleceram após um acidente na BR-060, próximo à Samambaia.



No domingo (1º) pela manhã, a esposa de um policial militar também morreu ao capotar o veículo na EPNB (Estrada Parque Núcleo Bandeirante). Amigos e familiares expressaram pesar nas redes sociais, destacando as tragédias e questões relacionadas à violência no trânsito.



