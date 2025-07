Distrito Federal tem inscrições abertas para cursos de idiomas gratuitos

A Secretaria de Educação do Distrito Federal abre hoje as inscrições para cursos gratuitos de idiomas. Estudantes da rede pública e comunidade podem se inscrever a partir das 18h nos 17 Centros Interescolares, conhecidos como CILs.



Os cursos disponíveis são em inglês, espanhol, francês, japonês e alemão. O processo seletivo será realizado por sorteio, com resultados divulgados em agosto. Informações adicionais estão disponíveis no site da Educação.



