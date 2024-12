Dois atropelamentos complicam trânsito em São Sebastião (DF)

Dois atropelamentos marcaram a noite dessa segunda-feira (2) na região de São Sebastião (DF). O primeiro ocorreu às 19h19, na quadra 39 do bairro São José, onde uma mulher de 18 anos foi atropelada por uma moto. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital do Paranoá com dores no quadril. O motociclista, um homem de 27 anos, não se feriu. O segundo atropelamento aconteceu às 23h40, na DF-463, na via de acesso a São Sebastião, envolvendo um homem de 27 anos, que teve apenas arranhões pelo corpo. O motociclista de 19 anos e a garupa, uma mulher de 33 anos, também ficaram feridos, com suspeita de fratura nas costelas e outros ferimentos. Todos foram encaminhados ao Hospital de Base.