Dois homens morrem após descarga elétrica em Arniqueiras

Dois homens faleceram após uma descarga elétrica em Arniqueiras enquanto realizavam um serviço residencial. O acidente ocorreu quando eles tocaram acidentalmente na rede de energia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas confirmou os óbitos no local. A Neoenergia, que lamentou o ocorrido, informou que os homens não eram seus funcionários e reforçou a importância de contratar profissionais capacitados para trabalhos com eletricidade. A empresa destacou a necessidade de manter uma distância mínima de dois metros e meio da rede elétrica durante serviços, e alertou sobre os riscos de objetos metálicos que podem conduzir eletricidade, como barras de ferro e andaimes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!