Dois homens são presos em Samambaia por roubo e porte de arma

Dois homens foram presos em Samambaia no último domingo (2) sob suspeita de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Uma pessoa que passava pelo local testemunhou o crime e notificou a polícia. Na abordagem, os policiais encontraram com os suspeitos o celular da vítima e um revólver calibre 32 com numeração raspada. Ambos os homens têm passagem pela polícia. Um deles havia sido preso na semana anterior por porte ilegal de arma e foi solto após pagar fiança.