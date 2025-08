Duas mulheres são presas durante fiscalização na BR-060 com quase 30 quilos de drogas

A Polícia Rodoviária Federal prendeu duas mulheres na BR-060 com quase 30 quilos de maconha. A abordagem ocorreu durante uma fiscalização no Recanto das Emas (DF), onde os cães farejadores Lacan e Conan localizaram a droga em bagagens despachadas no compartimento de carga do ônibus. As passageiras, de 18 e 21 anos, afirmaram que seguiam para uma cidade no interior do Nordeste e foram encaminhadas à delegacia.



