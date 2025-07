Duas novas linhas de ônibus começam a operar com 16 viagens diárias no Gama e em Santa Maria, no DF

Os moradores do Gama e de Santa Maria terão reforço no transporte público coletivo, a partir desta segunda-feira (14). A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) criou duas novas linhas (2213 e 2311), que juntas farão 16 viagens passando pelas regiões do ParkShopping, CasaPark, Novacap e áreas adjacentes, indo até a estação Park Way do BRT. As viagens dessas novas linhas serão no pico da tarde e início da noite, no período das 14h20 às 19h20.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!