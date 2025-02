Duas pessoas ficam feridas após acidente de carro em Ceilândia

Na madrugada desta segunda-feira (10), um acidente envolvendo dois carros ocorreu próximo à Feira do Produtor, em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encontrou um dos veículos capotado. Um motorista de 23 anos foi transportado para o hospital regional com traumatismo craniano. O passageiro, de 22 anos, foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga com ferimento no braço direito. O condutor do outro carro não se feriu.