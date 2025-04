Duas pessoas ficam feridas após colisão de moto em poste no Lago Sul (DF)

Um acidente ocorreu na entrada da Ponte das Garças, no Lago Sul (DF), deixando duas pessoas feridas. A colisão envolveu uma motocicleta e um poste de iluminação pública na noite de segunda-feira (31). O motociclista apresentava escoriações e estava consciente. A passageira, de 22 anos, também estava orientada, mas com suspeita de fratura nas pernas. Ambas as vítimas foram levadas ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. A via foi interditada para o atendimento.



