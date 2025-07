Duas pessoas morrem em acidente de carro próximo a Brazlândia (DF)

Um acidente ocorreu no fim de semana próximo a Brazlândia (DF). Duas pessoas perderam a vida após uma colisão entre dois carros na DF -180 durante a madrugada de sábado (12). Os veículos pegaram fogo e um homem foi encontrado no chão com sinais de traumatismo e ferimentos. Ele não resistiu e morreu no local. Outro corpo carbonizado foi encontrado dentro de um dos automóveis. A Polícia Rodoviária Federal investiga o caso.



