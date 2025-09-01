Duas pessoas morrem em acidente entre carreta e carro de passeio em Luziânia (GO)

Um acidente ocorreu no km 140 da rodovia que liga Luziânia a Vianópolis, em Goiás. Duas pessoas morreram carbonizadas após uma colisão entre uma carreta carregada com tomates e um carro de passeio. O impacto fez com que o veículo pegasse fogo e caísse numa ribanceira.



A identificação das vítimas foi impossibilitada devido às condições dos corpos. O motorista da carreta não teve ferimentos graves. O incêndio foi controlado com a ajuda de um caminhão pipa de um fazendeiro que passava pelo local.



