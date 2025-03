Duas pessoas são encaminhadas ao hospital após briga em São Sebastião

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma troca de agressões em São Sebastião. Quando os bombeiros chegaram, encontraram um homem de 26 anos com dificuldade para respirar e sangrando muito devido a um traumatismo craniano, sendo levado para a UPA da região. A outra vítima, um senhor de 55 anos, foi encaminhado ao Hospital do Paranoá. As circunstâncias do ocorrido ainda não estão claras e serão investigadas.



