Duas pessoas são socorridas após batida entre dois carros, no Eixo Monumental

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito no Cruzeiro Velho, na noite deste domingo (16). O incidente ocorreu na altura da Quadra 10. As vítimas são um homem de 37 anos, com edema na cabeça e dor nas costelas, e uma criança de 8 anos, com luxação no tornozelo esquerdo. Ambos estavam no mesmo veículo e foram transportados para o Hospital de Base pelo Corpo de Bombeiros.



