Dupla armada com faca é presa por roubar ônibus no Entorno do Distrito Federal Nenhum passageiro ficou ferido durante o incidente; a polícia conseguiu recuperar os pertences e a faca usada no crime

DF no Ar|Do R7 23/05/2025 - 12h03

