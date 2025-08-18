Dupla é presa após roubo de carro de motorista de aplicativo no Recanto das Emas (DF)

Dois homens foram presos após roubarem um carro no Recanto das Emas (DF). O proprietário do veículo, um motorista de aplicativo, conseguiu rastrear o automóvel e acionou a Polícia Militar. Os suspeitos foram localizados em bairro de Santa Maria.



Durante a abordagem, eles alegaram ter conseguido o carro de um desconhecido após uma festa, mas a polícia não acreditou na história devido ao estado de ansiedade e embriaguez dos suspeitos. Foram encontradas uma faca utilizada no crime e cinco cartões de crédito da vítima. Ambos foram autuados por roubo e levados à 20ª delegacia.



