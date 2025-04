Dupla é presa em flagrante por golpe da falsa recompensa em Ceilândia (DF)

Duas mulheres foram presas em flagrante em Ceilândia (DF) por crimes de estelionato e associação criminosa. Elas operavam perto de agências bancárias aplicando o golpe da falsa recompensa, que visa principalmente idosos. As prisões ocorreram durante um monitoramento policial, após as suspeitas enganarem uma idosa de 73 anos. Um homem que colaborava com as mulheres conseguiu fugir, mas será indiciado. Elas já tinham passagens pela polícia e enfrentam uma possível condenação de até 8 anos de prisão.



