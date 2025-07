Dupla é presa pela prática de extorsão no Entorno do Distrito Federal

Dois homens foram presos na cidade de Cristalina, Entorno do DF, pela prática de extorsão. Um dos detidos vendeu produtos à vítima por R$ 200 e estabeleceu um prazo para o pagamento. Após pagamento do valor dentro do prazo, a vítima recebeu diversas ameaças, incluindo que seu filho seria morto. Agentes localizaram os suspeitos e realizaram as prisões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!