Dupla é presa por furtos a veículos em shopping de Taguatinga (DF)

A polícia prendeu dois homens flagrados furtando veículos no estacionamento de um shopping em Taguatinga. A dupla, que também agia em outras áreas do Distrito Federal, usava luvas para não deixar rastros. Eles foram capturados com a ajuda da população e estavam com um carro cheio de objetos furtados e ferramentas de arrombamento.



Em abril, foram registrados 601 casos de furto a veículos no DF, sendo 101 em Taguatinga. Especialistas alertam sobre os crimes de oportunidade, ressaltando a importância de não deixar objetos à vista nos veículos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!