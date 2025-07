Durante reformas, 12ª Delegacia de Polícia de Taguatinga (DF) passa a operar em nova sede

A nova sede da 12ª Delegacia em Taguatinga (DF) está sendo reformada nas instalações da antiga Academia de Polícia Civil. A previsão é que as obras sejam concluídas em até 18 meses após a assinatura do contrato. Nova estrutura contará com espaços separados para atendimentos e presos, além de uma sala de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Ocorrências podem ser registradas online pelo site da Polícia Civil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!