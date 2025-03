Em alta velocidade, moto aquática atropela adolescentes no Lago Paranoá

Um acidente ocorreu no Lago Paranoá quando uma moto aquática em alta velocidade atropelou dois adolescentes. Um dos jovens sofreu um corte na cabeça e precisou de atendimento médico. O condutor poderia ter desviado, mas seguiu em direção aos adolescentes. De acordo com a Marinha, a velocidade máxima permitida para embarcações na área é de três nós, cerca de cinco quilômetros por hora.



O pai de um dos adolescentes, que estava próximo em outra moto, presenciou o acidente. A área é compartilhada por banhistas e embarcações, exigindo cuidados semelhantes aos veículos terrestres. É importante destacar a necessidade de habilitação para o uso de veículos motorizados no lago para garantir a segurança de todos.



