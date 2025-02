Em busca de emprego? DF tem 523 vagas disponíveis nesta terça-feira

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 523 vagas de emprego nesta terça-feira (4). As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e experiência. Destaques incluem dez vagas para açougueiro no Riacho Fundo II com salário de R$ 2.300, duas vagas para auxiliar de lavanderia na Asa Sul também por R$ 2.300, e três vagas para gesseiro em Taguatinga Norte com salário de R$ 2.200.



Para se candidatar, basta comparecer a uma das agências espalhadas pelo DF. O atendimento ocorre das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Também é possível concorrer por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.