Empate sem gols entre Sobradinho e Brasiliense pelo Campeonato Brasiliense

No Estádio Defelê ocorreu um empate sem gols entre Sobradinho e Brasiliense. O jogo começou sob chuva intensa e teve muitos jogadores caídos devido às condições do gramado. A torcida do Sobradinho estava otimista, com palpites variados, enquanto os torcedores do Brasiliense mantinham a confiança. No primeiro tempo, Italo do Sobradinho saiu de maca. No segundo tempo, Eliezer foi expulso após derrubar um adversário. A partida terminou 0x0, com o Brasiliense permanecendo na vice-liderança da tabela e o Sobradinho em sétimo lugar.