Empate sem gols marca jogo entre Gama e Capital no Candangão BRB 2025

Gama e Capital se enfrentaram pela 9ª rodada do Candangão BRB 2025, no último sábado (8), resultando em um empate sem gols. O goleiro Renan Rinaldi brilhou com defesas cruciais e foi eleito o craque da partida. Com o empate, ambos os times garantiram vaga nas semifinais. O Gama enfrentará o Brasiliense, enquanto o Capital jogará contra o Ceilândia. Rinaldi expressou gratidão a Deus e sua família, destacando a evolução do time sob nova liderança.



