Empregada baleada por delegado deve passar por cirurgia de reconstrução do intestino Enfermeira atingida por tiro está na UTI após remover projétil alojado na coluna; esposa do delegado esta em recuperação em hospital particular

DF no Ar|Do R7 20/01/2025 - 14h55

