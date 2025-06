Empresário é morto a tiros em Sobradinho (DF) após disputa de propriedade

Um empresário de 44 anos foi morto a tiros em frente sua hamburgueria em Sobradinho (DF). O crime ocorreu na tarde de terça-feira (3), quando um homem chamou Joárdenes Rufino Sousa da Silva antes de atirar e fugir.



Informações indicam que a motivação pode estar relacionada a desavenças sobre um muro construído no lote. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. A polícia investiga se o suspeito é um tatuador com quem a vítima já teria discutido.



