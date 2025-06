Engavetamento na Vila Planalto, em Brasília, deixa três pessoas feridas

Um acidente envolvendo três veículos na DF-004, em frente à Vila Planalto, ocorreu na noite dessa quarta-feira (25). Três vítimas foram transportadas a hospitais. O Corpo de Bombeiros enviou três viaturas ao local para atender os feridos e sinalizar a pista.



Uma mulher de 37 anos apresentava sinais de traumatismo craniano e foi levada ao Hospital de Base. As outras duas vítimas foram atendidas pelo Samu, mas detalhes sobre seu estado não foram divulgados. A via foi parcialmente interditada durante o atendimento.



