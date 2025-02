Ensaio de Carnaval com bebês internados no Hospital de Santa Maria emociona

No Hospital Regional de Santa Maria, bebês da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal participaram de um ensaio fotográfico de Carnaval. As fantasias foram cuidadosamente confeccionadas pelas mães. Alguns bebês posaram fora das incubadoras, enquanto outros foram fotografados dentro, com medidas para evitar estresse. A iniciativa trouxe um momento de alegria e esperança para as famílias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!