Entenda a importância do sono e hábitos para melhorar a qualidade de vida

Dormir bem é fundamental para a saúde e alguns hábitos do dia a dia influenciam diretamente em uma qualidade de sono. O Ministério da Saúde aponta mais de 100 distúrbios do sono, com insônia e apneia sendo os mais comuns. Entrevistas revelam que muitos brasileiros dormem entre 6 e 7 horas por noite, mas frequentemente acordam cansados.



O sono é crucial para a restauração muscular e energia diária. Recomendações incluem praticar a higiene do sono, como evitar cafeína à tarde, limitar o uso de telas antes de dormir e não praticar exercícios físicos à noite. O cronotipo do sono também é importante, variando entre dormidores curtos e longos, o que influencia a disposição no dia seguinte.



