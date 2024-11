Entenda a menopausa precoce, condição que afeta 1% das mulheres antes dos 40 anos

O quadro Saúde Preventiva desta sexta-feira (18) explica sobre a menopausa precoce, uma condição que afeta 1% das mulheres antes dos 40 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A influencer digital Micheline Ramalho foi pega de surpresa aos 32 anos quando descobriu que apresentava o quadro. Ela não pôde fazer o tratamento hormonal indicado para o caso devido a um câncer de colo de útero. Micheline busca por outros meios amenizar os sintomas, como ondas de calor, sudorese noturna fadiga e insônia.



Diversos fatores podem contribuir para o acometimento do quadro. A ginecologista Josenice Gomes explica que a menopausa precoce pode afetar diretamente a vida e a saúde da mulher. Segundo ela, após o diagnóstico, é necessário iniciar o tratamento, por meio de mudanças no estilo de vida e terapia hormonal, para que não haja prejuízos futuros, como patologias no endométrio, além de perda óssea e doenças cardiovasculares.