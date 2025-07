Entenda regras para viagens com crianças e adolescentes no período de férias

Durante as férias, é essencial seguir as regras para viagens com crianças e adolescentes. Para destinos nacionais, os menores de 16 anos precisam de autorização se estiverem desacompanhados dos pais ou responsáveis, ou acompanhados por não parentes de até terceiro grau.



Para viagens internacionais, a autorização é exigida para menores de 18 anos que viajem sozinhos ou apenas com um dos pais. Essa autorização deve ser obtida em postos da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, cartórios extrajudiciais ou no passaporte do menor.



Postos estão localizados na Asa Norte, aeroporto internacional e rodoviária interestadual de Brasília. Além disso, verifique a documentação exigida pelas autoridades competentes, como a Anac, e providencie autorizações de hospedagem se necessário.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!