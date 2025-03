Entenda riscos e o que acontece quando uma pessoa é atingida por descarga elétrica

Um menino de 11 anos morreu após receber uma descarga elétrica de um cabo de alta tensão enquanto estava na porta de uma padaria em Planaltina. O responsável pela criança havia acabado de deixá-la no local. Apesar do socorro ter sido acionado, não foi possível reanimar o garoto.



A cardiologista Nathália Castro explicou que a intensidade e o percurso do choque no corpo são fatores determinantes para a gravidade das consequências. Ela destacou que a presença de desfibriladores automáticos poderia aumentar as chances de sobrevivência em situações semelhantes, e reforçou a importância do conhecimento em primeiros socorros.



