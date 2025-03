EPIG terá mudanças no trânsito nesta sexta-feira para construção de corredor BRT

A partir das 14h desta sexta-feira (20), o retorno em frente ao edifício sede da Polícia Civil, na EPIG, será fechado para a construção do corredor exclusivo do BRT. Motoristas terão duas rotas alternativas: utilizar a alça do viaduto até o setor Policial Sul ou as alças das tesourinhas do viaduto com acesso à EPIA. Parte do projeto de modernização do corredor Eixo Oeste, as obras incluem a construção de três viadutos, ciclovias, drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas e mobiliário urbano, com um investimento de R$ 160 milhões. Segundo a Secretaria de Obras, não houve impacto significativo no trânsito durante os ensaios.



