EPNB será interditada para obras de melhorias do asfalto até o dia 9 de agosto

Entre quarta-feira (6) e sábado (9), das 5h às 13h, haverá interdição da via EPNB para obras de melhorias no asfalto. O serviço será realizado na altura da antiga rotatória do Riacho Fundo (DF) e visa aumentar a vida útil do pavimento, melhorando a aderência dos veículos, especialmente em dias de chuva. As intervenções estão previstas para durar aproximadamente dois meses.



