Equipes da Vigilância Sanitária visitam imóveis e mantêm combate à dengue durante estiagem

Equipes da vigilância sanitária estão realizando ações em residências no Distrito Federal para monitorar e conscientizar os moradores sobre a dengue. No Guará (DF), agentes orientam sobre prevenção, especialmente durante a estiagem.



Thiago, agente de saúde, destaca que os ovos do mosquito podem sobreviver até um ano e enfatiza a importância de limpar calhas e trocar água de plantas. Luciana Oliveira, moradora, reforça a importância das visitas e das orientações recebidas.



Os agentes também alertam sobre identificar falsos profissionais: "O importante é sempre o colete e o crachá", diz Thiago. A população pode ligar para a ouvidoria pelo número 160 para verificar informações.



