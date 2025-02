Equipes do corpo de bombeiros do DF realiza corrida de 24 horas Evento marca a primeira prova do tipo e envolve revezamento entre os participantes para sair da zona de conforto

DF no Ar|Do R7 17/02/2025 - 10h45 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share