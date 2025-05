Escola em Samambaia (DF) reformada permanece fechada por causa de furto de cabos

A Escola Classe 425 em Samambaia Norte, recentemente reformada, ainda não foi entregue aos alunos, que estão sendo transferidos para a escola da 406. A Secretaria de Educação afirma que o prédio deveria ter sido entregue no mês passado. Um furto de cabos de energia, ocorrido na última sexta-feira, está entre os problemas relatados.



Os pais enfrentam dificuldades com o transporte e horários, como relatado por Messias, que expressa o transtorno de acordar cedo no frio para levar os netos à escola. Vitória, outra mãe, destaca a espera e o cansaço das crianças. A previsão é que a situação seja resolvida nos próximos dias.



