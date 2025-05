Escolas do DF podem explorar a história de Brasília em exposição gratuita

As escolas do Distrito Federal podem agendar visitas para a exposição na Novacap sobre a história da construção de Brasília. O agendamento está aberto desde janeiro para a exposição "Memórias Avulsas", na sede da empresa, no Setor de Áreas Públicas.



Com entrada gratuita e classificação indicativa livre, a exibição resgata a história da construção de Brasília por meio de objetos, equipamentos e fotografias originais, despertando o interesse de estudantes e educadores.



Com 162 equipamentos históricos e 90 fotografias, o acervo foi coletado ao longo de 68 anos com o apoio de instituições como o Arquivo Público, o Museu Vivo da História Candanga e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Entre os destaques estão pranchetas de engenharia com desenhos originais, uma calculadora mecânica e a cadeira usada pelo primeiro presidente da Novacap, Israel Pinheiro.



