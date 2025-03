Escolas em alerta: época mais fria e seca favorece surgimento de piolhos

Durante o outono, a transmissão de piolhos aumenta devido ao maior contato entre pessoas. A pediatra Isabella Eleonora Martuchelli esclarece que esse contágio ocorre principalmente por contato direto e compartilhamento de objetos pessoais, como pentes e chapéus.



Não há restrição de idade para contrair piolhos, embora seja mais comum em crianças devido à proximidade física frequente. Para tratamento, recomenda-se a permetrina, uma loção antiparasitária e a ivermectina, que pode ser usada em casos específicos, sempre sob orientação médica.



As escolas estão ativas na prevenção, instruindo pais e alunos sobre medidas eficazes para impedir a propagação. "É crucial que as crianças não compartilhem objetos pessoais e que apenas retornem à escola após o tratamento completo", afirma a diretora. As iniciativas escolares visam conter surtos e proteger a saúde dos alunos.



