Escuridão toma conta do Setor de Rádio e TV Sul, em Brasília

No Setor de Rádio e TV Sul, em Brasília, a escuridão domina a paisagem, especialmente no bloco N, próximo ao Fórum Mirabete. Segundo a CEB, os furtos de cabos de energia agravam o problema, com mais de 50 quilômetros de cabos furtados, resultando em perdas financeiras superiores a R$ 1 milhão.



A Polícia Militar intensificou o patrulhamento e frequentemente recupera os cabos furtados, mas a sensação de insegurança persiste. A CEB tem implementado medidas corretivas e preventivas, como substituição de postes. Moradores são incentivados a relatar irregularidades pelo 155 ou via app Ilumina DF.



