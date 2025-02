Especialista dá dicas de como evitar agressões e ataques dentro de veículos por aplicaivo

Uma estudante de 19 anos foi estuprada por um motorista de aplicativo em Ceilândia após sair de uma festa. João Pedro Gomes da Silva, de 35 anos, foi preso preventivamente após a jovem relatar o crime à polícia. O ataque ocorreu em uma área conhecida como "Gol de Placa". A vítima foi levada ao hospital devido à gravidade das lesões. A 24ª Delegacia conduziu as investigações. Especialistas discutiram medidas preventivas para aumentar a segurança ao usar esses serviços. Beatriz Vilas Bôas, instrutora de autodefesa feminina, destacou a importância de sentar no banco traseiro, verificar travas das portas e identificar o local do cinto de segurança como medidas para evitar agressões.



