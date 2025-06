Especialista dá dicas de como evitar queimaduras em fogueiras de festas juninas

Durante as festas juninas, o Samu DF registra um aumento nos acidentes relacionados a queimaduras, com uma média de oito casos mensais. A enfermeira Lorhana Moraes destaca que os acidentes podem ser graves, em fogueiras ou fogos de artifício, chegando a amputações e lesões oculares. "Sempre que for soltar, utilize algum objeto como base, não segure direto no fogo de artifício", orienta. Em caso de acidentes, é essencial acionar o atendimento de urgência pelos números 192 ou 193.



