Especialista em trânsito explica como reduzir acidentes na DF-150

A DF-150, conhecida pelo número de acidentes, incluindo fatais, voltou a ser cenário de tragédia. Recentemente, um caminhão perdeu o controle, causando a morte de um motociclista. Wellington Matos, especialista em trânsito, explicou que a via possui inclinação perigosa, incentivando altas velocidades.



O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal anunciou medidas como a instalação de balanças eletrônicas para verificar a carga dos caminhões e a realocação de radares para antes das curvas. A criação de áreas de escape também está em planejamento, além da melhoria na sinalização da rodovia, buscando reduzir riscos e evitar novas tragédias.



