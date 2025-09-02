Esquema de segurança na Esplanada ficará para Julgamento de Bolsonaro e Desfile do 7 de Setembro

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal estabeleceu um esquema especial para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e o desfile do dia 7 de setembro. O secretário-executivo Alexandre Patury informou que a Esplanada está monitorada 24 horas com apoio tecnológico, incluindo drones térmicos. A área da Praça dos Três Poderes terá acesso controlado e varreduras realizadas antes dos eventos para garantir a segurança.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!