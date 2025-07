Estado de Goiás intervém em lixão ilegal após desabamento em Padre Bernardo (GO)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás iniciou uma intervenção no lixão Ouro Verde, localizado em uma área de proteção ambiental em Padre Bernardo, após seu desabamento em 18 de junho. A empresa responsável, atuando com liminares, não tomou as providências necessárias.



Junto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, a secretaria começa a remover 42 mil metros cúbicos de lixo e a desviar o córrego Santa Bárbara. Uma portaria foi publicada proibindo o uso da água na área afetada.



Apesar da gravidade, o abastecimento do Distrito Federal permanece sem impacto. A Secretária de Meio Ambiente destacou a necessidade de bombeamento da água represada para conter os danos enquanto medidas corretivas são realizadas.



